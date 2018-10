Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre ao cair em tanque em Baião

Vítima tinha 67 anos.

01:30

Uma mulher, de 67 anos, morreu após ter caído acidentalmente num tanque, esta terça-feira à tarde, junto à EN108-2, em Lazarim, Santa Cruz do Douro, no concelho de Baião.



O alerta foi dado por um popular que encontrou a vítima, a boiar de barriga para baixo.



Os Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere e a SIV de Cinfães foram chamados para um pré-afogamento, mas, à chegada, a mulher já estava morta.



A GNR de Baião também foi chamada.