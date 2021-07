Mulher morre ao retirar água de poço em Miranda do Douro

Rosa Maria Garcia Pinto, de 60 anos, foi encontrada morta, na manhã deste sábado, no interior de um poço, em Miranda do Douro. Segundo André Carvalho, dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, “o alerta foi dado às 7h50 mas quando os operacionais chegaram ao local, a mulher já estava há cerca de 40 minutos na água, pelo que não foi possível salvar-lhe a vida”.





Segundo apurou o, Rosa Pinto estaria a retirar água do poço para regar uma horta e terá escorregado. O alerta foi dado pelo marido, que estava também no local a ajudar nas tarefas agrícolas. O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Bragança para ser autopsiado.