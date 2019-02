Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre ao ser colhida por camião em Penamacor

Pesado embateu em cheio na lateral direita do ligeiro e a vítima terá tido morte imediata.

Por A.S. | 08:59

Uma mulher de 70 anos morreu esta segunda-feira na sequência da colisão entre um veículo ligeiro e um camião à entrada de Penamacor, às 09h30.



A viatura ligeira onde seguia a vítima circulava na EN332 e, à chegada do cruzamento com a EN233, conhecida como variante a Penamacor, terá desrespeitado um sinal de paragem e atravessou a via, sendo colhido por um camião de transporte de madeira.



Segundo testemunhas, "o camionista ainda buzinou para alertar o condutor do carro".



O camião embateu em cheio na lateral direita do ligeiro e a mulher terá tido morte imediata.



O condutor do carro, também com 70 anos, escapou com ferimentos ligeiros.