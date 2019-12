Mulher morre ao tentar entrar em casa pela varanda

Maria Fernanda Poeta, de 59 anos, morreu na tarde de terça-feira, véspera de Natal, após cair do terceiro andar de um prédio na rua da Fontinha, em São Romão do Coronado, na Trofa. A vítima tinha deixado a chave de casa no interior da habitação e tentava passar da varanda da vizinha para a do seu próprio apartamento. A morte da mulher aconteceu no dia em que fazia seis anos do falecimento do marido, vítima de doença."Foi uma tragédia. Ela veio à porta de casa fazer alguma coisa e com a corrente de ar a porta fechou-se e as chaves ficaram lá dentro. Ela e a vizinha ainda tentaram abrir a porta com um cartão bancário, mas não conseguiram. Depois, ela decidiu passar de uma varanda para a outra. Lá escorregou e acabou por cair. Há coisas que realmente não se explicam, morrer no dia em que fazia anos do falecimento do marido. É uma desgraça", referiu aoum morador do edifício onde ocorreu o acidente.Maria Fernanda Poeta vivia sozinha no apartamento. "Ela já vivia aqui há cerca de 12 anos, e depois da morte do marido ficou aqui sozinha. Tem um filho que vive aqui perto, mas, para não chatear, não lhe quis ligar a pedir ajuda para abrir a porta", acrescentou o vizinho.O óbito foi declarado no local do acidente e o corpo da vítima posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, em Guimarães. A GNR foi chamada e esteve a realizar diversas perícias.