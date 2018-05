Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após capotamento de trator em Oliveira de Frades

Corpo da vítima mortal foi transportado para a Medicina Legal de Viseu.

21:18

Uma mulher de 58 anos morreu esta terça-feira após o capotamento de um trator em São Vicente de Lafões, concelho de Oliveira de Frades, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



"Recebemos o alerta pelas 18h58. Tratou-se de um capotamento de um trator, que estava a ser usado num trabalho e que causou a morte a uma mulher de 58 anos", disse à agência Lusa fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, o corpo da vítima mortal foi transportado para a Medicina Legal de Viseu.



No local da ocorrência estiveram os bombeiros de Oliveira de Frades, a viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 10 operacionais e quatro veículos.