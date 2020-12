Mulher morre após colisão contra árvore em Braga

Morreu no hospital de Braga, na madrugada deste domingo, a mulher de 30 anos que ficou ferida com gravidade num aparatoso acidente, sábado à noite, no final da rampa da Falperra, nas proximidades do Sameiro, em Braga. O carro em que seguia Cátia Araújo, sentada ao lado do condutor, que também ficou ferido, despistou-se e embateu numa árvore. A zona onde estava sentada a mulher colidiu violentamente com a árvore, tendo a vítima de ser desencarcerada pelos bombeiros voluntários de Braga.



A GNR de Braga foi chamada ao local e investiga as causas do acidente mortal.