Mulher morre após colisão entre carro e motociclo em Penafiel

Uma mulher de 59 anos morreu numa colisão entre a mota em que seguia e um carro, esta madrugada, na EN15, em Guilhufe, Penafiel.

O alerta foi dado às 00h22. A colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo, resultou na morte de uma mulher que, ao que a CMTV conseguiu apurar, estava a sair de um hipermercado onde trabalhava perto do local onde se deu o acidente.





A vítima mortal, que era a condutora do motociclo, ainda foi socorrida pelos Bombeiros de Penafiel e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, mas não resistiu aos ferimentos. No local estiveram também uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM, para prestar apoio psicológico aos familiares da vítima.O óbito foi declarado no local e o corpo removido para autópsia. O acidente provocou ainda um ferido ligeiro, que foi assistido e hospitalizado.

A GNR esteve no local e investiga as causas da colisão mortal.