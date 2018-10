Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 71 anos morre após despiste de carro no IP2 entre Beja e Castro Verde

Sinistro aconteceu na localidade de Entradas. Vítima mortal era a única ocupante da viatura.

10:12

Uma mulher de 71 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro no IP2, entre Beja e Castro Verde, na localidade de Entradas.



O alerta para o despiste, que ocorreu perto da vila de Entradas, no sentido Castro Verde/Beja, foi dado cerca das 08h50, indicaram as fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Segundo o CDOS de Beja, as operações de socorro envolveram oito operacionais apoiados por três viaturas dos bombeiros e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e a GNR.