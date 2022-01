Uma mulher, de 57 anos, morreu na sequência do despiste do motociclo que conduzia na avenida Alfredo César Torres, em Cascais. O acidente ocorreu ao final da tarde de domingo. INEM e bombeiros ainda fizeram manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local e o corpo levado para a morgue da Guia.De acordo com o jornal Cascais24, o marido e a filha da vítima souberam da situação e foram ao local do acidente. Quando chegaram ficaram em choque com o cenário e precisaram de receber apoio psicológico.