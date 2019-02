Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após despiste e queda de falésia na Madeira

Óbito foi declarado no local.

08:57

Uma mulher morreu esta segunda-feira depois de o carro que conduzia se ter despistado e caído de uma falésia com cerca de 60 metros, numa curva entre a Quinta do Lorde e a Ponta de São Lourenço, no Caniçal, ilha da Madeira.



O alerta foi dado pelas 17h23 via telefone para a Polícia Marítima.



Pelas 18h08 as autoridades confirmaram que havia uma vítima no interior da viatura, "aparentemente sem vida".



Os Bombeiros Voluntários de Machico realizaram várias manobras de elevada complexidade, para extrair a vítima do veículo, que apenas foram concluídas pelas 21h16. O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde.



O corpo foi posteriormente transportado para o Gabinete de Medicina Legal e Ciências Forenses da Madeira.