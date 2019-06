Uma mulher morreu este domingo vítima de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida enquanto participava na terceira edição do Minho e Lima Trail, em Ponte de Lima.



Segundo o que o CM apurou, a mulher, de 40 anos e natural de Gemieira, estava a fazer um percurso de 15 quilómetros. Sentiu-se mal durante a prova e teve de ser assistida de urgência no local, no entanto acabou por morrer.