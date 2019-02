Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após queda num poço em Silves

Vítima tinha 55 anos. Óbito foi declarado no local.

11.02.19

Uma mulher de 55 anos morreu esta segunda-feira devido a uma queda num poço em Silves, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, referindo que o óbito foi declarado no local.



"Recebemos um alerta às 18h59 para uma alegada queda de uma mulher num poço. Os meios foram enviados para o local e o óbito foi confirmado pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", afirmou fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu na freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves.



Deslocaram-se ao local os bombeiros de Messines, o INEM e a GNR, com um total de 19 operacionais e sete viaturas, estando as autoridades a investigar a causa da ocorrência.