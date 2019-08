Mulher morre atacada por carneiro em Santa Maria da Feira

Palmira Esteves, de 59 anos, morreu após ter sido atingida por uma marrada de um carneiro, num terreno de casa, em Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira. A vítima sofreu ferimentos graves e perdeu a vida já no hospital.O caso aconteceu no sábado, quando a mulher estava a alimentar animais. Levava na mão um balde com a ração e, sem que nada o fizesse prever, foi surpreendida por um carneiro, que a atingiu com uma violenta marrada.A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira e não resistiu aos ferimentos. A população da freguesia está chocada.