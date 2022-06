Mulher morre atingida com tiro na cabeça em Cascais. Atirador está em fuga

Leia também Homem que baleou ex-companheira em Arouca entregou-se às autoridades Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, bem como operacionais dos Bombeiros da Parede e agentes da PSP.

Uma mulher de 38 anos morreu após ter sido baleada na cabeça, pelas 22h00 desta terça-feira, no bairro do Zambujal, em Cascais.A vítima foi encontrada no chão do hall de entrada de um edifício na praceta Cidade de Chaves.O atirador, que segundo testemunhas terá sido um homem, está em fuga e suspeita-se que viaje numa carrinha. O homem, que se tratará do companheiro da vítima, está a ser procurado pela PSP. As autoridades montaram uma verdadeira caça ao homem.Foi criado um perímetro de segurança no local, para onde se deslocaram