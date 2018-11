Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada a salvar os dois filhos

Telma Poitevin, de 47 anos, foi colhida pelo próprio carro em descida.

Por Rafael Duarte | 01:30

A mulher que morreu atropelada pelo próprio carro, em São Bartolomeu de Messines, foi colhida porque terá tentado evitar que a viatura onde estavam os dois filhos, de 6 e 12 anos, fosse embater violentamente numa parede.



O acidente trágico ocorreu na quinta-feira à noite. Telma Poitevin, de 47 anos, vivia em Messines, no concelho de Silves, e foi a Cortes, uma localidade que fica próxima da vila, para ir buscar os filhos, que tinham passado o feriado com os avós.



O veículo estava estacionado numa subida e não estaria bem travado. A mulher, que se preparava para regressar a casa, foi à mala do carro quando este começou a descair.



Para evitar que o carro fosse bater na parede no fundo da descida, a mulher tentou com a sua própria força pará-lo, para salvar os filhos que estavam no interior. No entanto, acabou por ser atropelada.



Maria das Neves, que vive na localidade e acompanhou o crescimento de Telma Poitevin, recordou ao CM que estava em casa e começou a "ouvir a vizinhança a gritar" e a "pedir ajuda", tendo pedido à filha "para chamar o 112".



Os familiares tentaram prestar os primeiros socorros até à chegada dos bombeiros e INEM, que fizeram, logo de imediato, tentativas de reanimação. "Chegaram rápido mas infelizmente ela acabou por falecer", lamentou a vizinha da vítima.



O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR foi chamado e está a averiguar as circunstâncias exatas do acidente trágico.