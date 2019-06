Mulher morre atropelada ao voltar da missa: "O carro vinha a voar e levou a minha irmã"

"A minha irmã vinha ao meu lado, regressávamos da missa e, em segundos, apareceu aquele carro, que vinha a voar. Quando olho para o lado, já não vejo a minha irmã. Comecei a gritar. Parecia que o carro tinha explodido. Só depois vi que a minha irmã estava no chão." Irene Pereira recorda, ainda em choque, o momento em que a irmã Alice foi colhida por um carro quando atravessava a EN13, em Chafé, Viana do Castelo, sábado à noite. A vítima, de 59 anos, morreu no local.O condutor que a atropelou foi hospitalizado com ferimentos ligeiros. Foi feita uma colheita de sangue para despistar o consumo de álcool e drogas. A GNR está a investigar."O carro vinha com muita velocidade. Tão depressa o vimos aparecer ali do lado de Esposende, como já estava aqui. Eu ainda recuei, mas a minha irmã deu mais dois passos. O meu marido, que vinha connosco, ainda a viu pelo ar", explicou Irene Pereira, acrescentando que ainda se aproximou da irmã, antes da chegada dos meios de socorro. Já não voltou a ver Alice Pereira com vida.O acidente ocorreu cerca das 20h45, numa passadeira com semáforos, na extensa reta de Chafé da EN13. Irene Pereira garantiu aoque o semáforo estava vermelho para os veículos quando iniciaram a travessia. Devido à violência do embate, Alice foi projetada para mais de 60 metros do local onde foi colhida.O Opel Corsa ainda embateu num muro de pedra antes de parar a marcha.