Mulher morre atropelada após acidente em Famalicão

Natália Barbosa, de 51 anos, morreu após ter sido colhida por um carro quando estava a entrar para o seu automóvel - um Opel Corsa - que estava estacionado na avenida de Tibães, em S. Cosme, Famalicão, esta segunda-feira à tarde. O acidente ocorreu depois de duas viaturas terem colidido num cruzamento. Um dos veículos despistou-se e atropelou a vítima. A GNR esteve no local e investiga agora este caso.O alerta chegou aos Bombeiros Famalicenses às 14h15. "Eu estava em minha casa e ouvi um estrondo. Vim logo à janela e vi que dois carros tinham batido e um deles estava às voltas e acabou por bater na mulher", explicou ao CM uma testemunha que reside junto ao local do acidente.Quando os bombeiros chegaram, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Os socorristas ainda tentaram reverter a situação, mas o óbito seria depois declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal. Nenhuma das outras pessoas envolvidas no acidente sofreu ferimentos."Um homem que vive aqui e que também é bombeiro foi logo vê-la. E os bombeiros chegaram muito rápido, mas infelizmente já não havia nada a fazer por ela. Eu quando vi o carro a ir contra ela, disse logo ao meu filho que tinha dúvidas de que ela tivesse sobrevivido", descreveu a mesma testemunha.O trânsito esteve cortado durante mais de duas horas e só reabriu após os carros envolvidos no acidente terem sido retirados.