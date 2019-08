Mulher morre atropelada em Caminha

Uma mulher, com cerca de 70 anos, morreu atropelada por um carro, esta sexta-feira às 21h00, na EN103, em Lanhelas, Caminha.



O condutor do carro e um familiar da vítima ficaram em estado de choque e tiveram que ser assistidos no local e transportados para o hospital.





Os bombeiros de Caminha e a GNR foram chamados ao local.O corpo da vítima será transportado para a morgue do hospital de Viana do Castelo, onde será autopsiado.