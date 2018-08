Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada em caminhada

Por J.D. | 08:35

Uma mulher, de 59 anos, morreu esta segunda-feira, às 22h03, após ter sido atropelada enquanto fazia uma caminhada, inserida num grupo, na rua Principal de Anços, Redinha, concelho de Pombal.



Quando bombeiros chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram tentadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.



O médico do INEM acabaria por confirmar o óbito ainda no local.



O grupo deslocava-se em fila indiana na berma da estrada e a vítima estava no final dessa fila.



Após colidir com a mulher, o condutor da viatura pediu ajuda ao 112 e abandonou o local. Acabaria, no entanto, por se entregar no posto da GNR.