Mulher morre atropelada em passadeira à frente de casa

Uma mulher de 76 anos foi atropelada por um carro quando atravessava a estrada na passadeira em frente da sua casa, pelas 07h15 de sábado, em Ferraria, concelho de Alcobaça. Maria de Jesus Sousa ia colocar o lixo no contentor existente do outro lado da EN242 e teve morte imediata.À chegada dos meios de socorro, a vítima estava "no meio da estrada, num estado bastante deformado", disse aoo comandante dos Bombeiros Voluntários de Pataias, Nélio Gomes, adiantando que "o corpo ficou separado em algumas partes, numa situação até bastante complicada para os primeiros operacionais a chegarem ao local".Após o atropelamento, o condutor perdeu o controlo da viatura, embateu num pilar e saiu fora da estrada.O jovem, de 29 anos, terá acusado álcool no sangue e foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, pelos militares da GNR, para ser sujeito a análises.A GNR está a investigar o acidente e as primeiras conclusões apontam para um "atropelamento atípico", dado o estado em que ficou a vítima e por o carro não apresentar danos na parte da frente, o que não é habitual. Uma das hipóteses é a mulher já estar caída na estrada quando foi atropelada pelo carro.