Uma mulher, de cerca de 40 anos, morreu após ter sido atropelada ao início da noite desta quarta-feira em Ramalde, no Porto. O alerta foi dado cerca das 18h30.No local estiveram os Bombeiros Portuenses e o INEM.A vítima ainda foi levada para o hospital de Santo António, no Porto, mas não resistiu. O óbito foi declarado já na unidade hospitalar. As PSP esteve no local e investiga.