Mulher morre atropelada em Viana do Castelo

Uma mulher de 59 anos morreu atropelada por um carro, este sábado, na EN13, em Chafé, Viana do Castelo. O alerta foi dado às 21h40.Segundo informações a que oteve acesso, na sequência do acidente o condutor da viatura ficou ferido e foi transportado para o hospital.No local estive a GNR, a Cruz Vermelha Portuguesa de Neiva e de Viana do Castelo.