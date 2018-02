Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada em Vila Verde

Vítima de 54 anos foi colhida junto ao supermercado Intermarché.

23.02.18

Uma mulher de 54 anos morreu na noite desta sexta-feira em Vila Verde (distrito de Braga), ao ser atropelada na Estrada Nacional 101, junto ao supermercado Intermarché.



"Recebemos o alerta para a ocorrência pelas 19:18, uma mulher que tinha sido atropelada na entrada de Vila Verde. Quando chegamos ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, mas as equipas dos bombeiros de Vila Verde e do INEM de Braga ainda conseguiram reverter a situação", disse à Lusa fonte dos bombeiros de Vila Verde.



Segundo a mesma fonte, a vítima voltou a entrar em paragem cardiorrespiratória a caminho do hospital de Braga e a situação foi de novo revertida, mas a mulher acabou por falecer já na sala de emergência do hospital.