Mulher morre atropelada pelo carro do irmão em Bragança

Uma mulher de 82 anos morreu este sábado à tarde atropelada pela carrinha do próprio irmão. A tragédia ocorreu na casa da vítima, na freguesia de Coelhosa, no concelho de Bragança.O irmão de Otília Lopes tinha acabado de parar a carrinha, em frente à porta da casa da idosa, para carregar "umas coisas que ela lhe tinha pedido", contou aouma testemunha. Por razões ainda não apuradas, o irmão de Otília Lopes saiu da viatura e quando a mulher estava entre a traseira da carrinha e a porta de casa, o veículo descaiu e acabou por a colher.A vítima ficou entalada entre a carrinha e a porta de casa, que acabou por também cair. Os Bombeiros de Izeda e a equipa médica do INEM ainda tentaram reverter a paragem cardiorrespiratória em que a vítima se encontrava, mas sem sucesso.A tragédia deixou em choque a freguesia de Coelhosa. No local, os familiares e amigos de Otília Lopes, apesar do choque e da dor, tentaram ainda apoiar o irmão da idosa, que não conseguiu explicar porque é que a carrinha descaiu e matou a irmã. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Bragança está a investigar.