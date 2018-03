Mulher morre atropelada por autocarro na Trofa

GNR cortou a Estrada Nacional 104 nos dois sentidos.

Por Nelson Rodrigues | 20:35

Uma mulher, com cerca de 70 anos, morreu atropelada por um autocarro, pouco depois das 19h00, no centro da cidade da Trofa.

A GNR ainda está no local e cortou a Estrada Nacional 104 - onde ocorreu o acidente - nos dois sentidos.

Ao local acorreram os bombeiros Voluntários da Trofa, o INEM e uma patrulha da GNR.



Segundo fonte dos bombeiros da Trofa, o acidente que ditou a morte de Natalina Silva ocorreu cerca das 19h11, na localidade de São Martinho de Bougado.



Após ser declarado o óbito pelo médico do Centro Hospitalar do Médio Ave, o corpo da mulher seguiu para o gabinete médico-legal do Alto Ave, em Guimarães.