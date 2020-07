Mulher morre atropelada por autocarro no Porto

Uma mulher, com cerca de 40 anos, morreu atropelada por um autocarro no Porto na manhã desta quinta-feira. Ao que o CM apurou, o alerta foi dado pelas 12h00.A vítima estava próxima da estação de metro do Campo 24 de Agosto, junto a uma passadeira, quando foi colhida pelo autocarro da Rede Expressos.As circunstâncias do atropelamento estão a ser apuradas pela PSP, que está a tentar apurar se a mulher estaria a atravessar a passadeira.O INEM foi chamado para prestar os primeiros socorros, mas o óbito acabou por ser declarado no local. Os bombeiros procederam à retirada do corpo pelas 13h00.O aparato gerado obrigou ao corte de trânsito naquela rua da Invicta durante mais de uma hora.