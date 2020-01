Mulher morre atropelada por camião do lixo ao atravessar passadeira em Lisboa

Uma mulher de 76 anos morreu atropelada, este sábado de manhã, por um camião do lixo da Câmara de Lisboa. O motorista não se apercebeu e passou com a viatura sobre o corpo da vítima.Maria de Lurdes Carmo, de 76 anos, morreu perto da casa onde residia, na rua Roy Campbell, no bairro do Casalinho da Ajuda.Eram 08h45 e a idosa resolveu atravessar a estrada, numa passadeira, no momento em que técnicos de higiene urbana da Câmara de Lisboa esvaziavam vários caixotes que ali se encontravam.Segundo fonte policial disse ao, o condutor do veículo pesado não se terá apercebido da presença da mulher e arrancou com o mesmo. Maria de Lurdes também não conseguiu desviar-se do arranque inesperado do camião e foi atropelada.O funcionário camarário apercebeu-se após ter passado por cima do corpo de Maria de Lurdes. Pessoas que estavam num café assistiram ao atropelamento e de imediato chamaram a PSP e os bombeiros, via 112. O Regimento de Sapadores enviou ao local 13 operacionais, auxiliados por três viaturas.Com um perímetro de segurança montado pela PSP, uma equipa do INEM entretanto chegada ainda prestou assistência à vítima, mas viriam a confirmar o óbito.O cadáver foi removido por uma equipa de bombeiros para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.O condutor do camião do lixo foi identificado e submetido ao teste de alcoolemia, pela PSP, que investiga o atropelamento.