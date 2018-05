Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada por camião do lixo na Maia

Vítima ficou esmagada debaixo do rodado do veículo.

21:53

Um mulher morreu esta quinta-feira atropelada por um camião do lixo na cidade da Maia.



A vítima, de 71 anos, terá atingida pela parte de trás do veículo e caiu, tendo depois sido esmagada pelos rodados da viatura.



O acidente aconteceu por volta das 19h00 desta quinta-feira, na Rua Nova de Quires.



A mulher vivia há mais de 40 anos na rua onde aconteceu o acidente. Um vizinho diz à CMTV que a vítima era conhecida e estimada no bairro. Vivia sozinha há muitos anos, depois de ter ficado viúva, e costumava tomar conta dos netos.



Estiveram no local elementos dos bombeiros de Pedrouços, do INEM e da GNR.