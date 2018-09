Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre cercada pelas chamas dentro de casa em Oeiras

Corpo de idosa foi encontrado pelos bombeiros após extinção do fogo.

10:47

Um incêndio que deflagrou nas águas furtadas de um prédio em Caxias, Oeiras, provocou este domingo a morte a uma mulher, de 72 anos, que não conseguiu escapar às chamas.



O corpo de Clotilde Maria Pinto, foi encontrado pelos bombeiros após a extinção do fogo. Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência do incêndio que afetou também um restaurante contíguo ao prédio.



O incêndio deflagrou pelas 06h40, num prédio da avenida Croft de Morais, em Caxias. A violência das chamas, que tomaram as águas furtadas, levaram à mobilização de 26 operacionais, auxiliados por 12 viaturas.



Só depois de o incêndio ser extinto, é que os bombeiros encontraram o cadáver carbonizado. A Polícia Judiciária investiga o incêndio.