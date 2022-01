Uma mulher com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira ao ser atropelada por um comboio em Portimão. A vítima estaria a atravessar uma passagem de nível que atravessa a cidade de Portimão e acabou por ser abalorada.As autoridades cortaram o trânsito na zona do acidente. A linha ferroviária também está cortada.O óbito da vítima foi declarado no local, apesar dos esforços dos meios de emergência para reanimar a mulher.