Mulher morre com 16 facadas a defender amante

A mulher que em outubro de 2019 foi assassinada pelo marido com 16 facadas, em Carrazeda de Ansiães, enfrentou o homicida, tentando afastá-lo do amante, que ainda assim acabou por ficar ferido. Abel Lopes, de 54 anos, começou ontem a ser julgado no Tribunal de Bragança e remeteu-se ao silêncio.Grande parte da primeira sessão de julgamento foi ocupada com a audição da testemunha do crime, o amante de Maria Albertina, que falou por ...