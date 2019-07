Mulher morre com uma infeção na sequência de uma cirurgia no Centro Hospitalar de Setúbal

No Investigação CM desta terça-feira contamos-lhe o caso de uma mulher de 83 anos que morreu no Centro Hospitalar de Setúbal na sequência de uma complicação que resultou de uma cirurgia feita há seis anos.A filha, Conceição Morgado, acusa a unidade hospitalar de negligência médica. Diz que alertou o médico para a complicação, mas que este nunca fez qualquer exame e desvalorizou a situação.A mãe de Conceição morreu a 8 de junho no Hospital Ortopédico de Santiago do Outão, em Setúbal. Em 2013, foi submetida a uma cirurgia para colocação de uma prótese no fémur. Uma operação relativamente simples, mas que não correu como esperado e, por isso, foi submetida a uma segunda intervenção da qual resultou um abcesso na costura.Na consulta pós-operatório, a filha alertou o médico para a complicação, mas o clínico desvalorizou.

Conceição confiou e acreditou que a tal bolha fosse desaparecer, o que não aconteceu. Passados cinco anos, em dezembro de 2018, o lar, onde a mulher de 83 anos estava, informou a filha de que a mãe tinha a perna vermelha e dura e estaria com febre.



A mulher, de 83 anos, foi então levada para o Centro Hospitalar de Setúbal onde viria a morrer.

O Investigação CM questionou o Centro Hospitalar de Setúbal sobre qual o acompanhamento dado à complicação pós-cirúrgica, admitida, pela própria unidade hospitalar, num documento oficial.



A resposta foi que a utente faleceu em sequência do quadro clínico e que apesar dos tratamentos efetuados, não foi possível evitar o seu falecimento.