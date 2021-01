Um idosa morreu, na manhã deste domingo, durante uma missa na Igreja Matriz de Espinho.A mulher sofreu uma indisposição quando estava a assistir à celebração da eucaristia. A idosa entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foi assistida pelos bombeiros do Concelho de Espinho e pela equipa da Viatura médica de emergência e reanimação da Feira. Não resistiu e o óbito foi declarado no local.A vítima era natural da freguesia de Santa, Espinho. A PSP esteve no local.