Mulher morre em acidente de trator em Mirandela. Héli do INEM foi acionado

Uma mulher de 75 anos morreu num acidente com um trator agrícola, em Valongo das Meadas, freguesia de Cabanelas, no concelho de Mirandela. A vítima foi socorrida, mas o óbito foi declarado ainda no local pela equipa do INEM.



O alerta foi dado às 20h56 da noite desta sexta-feira. A idosa estava num olival, ao que tudo indica "a realizar trabalhos agrícolas", explicou ao CM o Capitão Hugo Torrado, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Mirandela. Foi encontrada pelo marido, que deu o alerta. Estava "debaixo da roda da viatura", que não estava capotada, acrescentou a mesma fonte. A GNR investiga agora as causas que estiveram na origem desta morte.





No local estiveram os bombeiros e a equipa médica do INEM, que já nada puderam fazer. Também o helicóptero do INEM, estacionado em Macedo de Cavaleiros, foi mobilizado. Aterrou no Estádio da Cruz, em Valpaços (distrito de Vila Real), a alguns quilómetros de Valongo das Meadas, mas acabou por ser desmobilizado.O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Mirandela, onde vai ser autopsiado.