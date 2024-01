Mulher morre atropelada por mota em Oliveira de Azeméis

Uma mulher, com cerca de 80 anos, morreu, esta tarde de sexta-feira, após ser atropelada, por uma mota, em Oliveira de Azeméis. O motociclista, na sequência do despiste, seguido de atropelamento, sofreu ferimentos graves.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um atropelamento rodoviário, na rua de Metais, em São Roque.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram acionados.A GNR e o Núcleo de Investigação de Crimes em acidente de viação da GNR de Aveiro também foram mobilizadas.O corpo foi levado para o gabinete do instituto de medicina legal da Feira.