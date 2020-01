Uma mulher com cerca de 70 anos morreu, na tarde do último dia do ano, num incêndio que destruiu o apartamento onde residia, em Oeiras. O fogo terá sido acelerado pelos vários quilos de lixo que a vítima guardava em casa.As chamas deflagraram cerca das 16h40 de terça-feira, no 4.º andar de um prédio da rua da Madeira."A mulher ainda veio à janela com tudo a arder, mas não desceu a tempo", disse Leonor Paisana, uma testemunha. A PJ investiga.