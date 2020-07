Mulher morre em choque contra camião na Guarda

Uma mulher, de 68 anos, morreu esta segunda-feira ao volante de um carro que colidiu de frente com um camião na EN221, às 10h30, em Rapoula, na Guarda.





Às autoridades, o motorista do pesado terá dito que a mulher, Florinda Pereira, já estaria com a cabeça pousada no volante antes do embate, o que levanta a possibilidade de a vítima ter sofrido uma indisposição.