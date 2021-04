Mulher morre em colisão entre ciclomotor e carro em Tavira

Uma mulher de 73 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre o ciclomotor que conduzia e um automóvel numa rotunda da EN125, em Tavira. A condutora do carro ficou em estado de choque e teve de ser transportada para o Hospital de Faro.O alerta para a colisão foi dado às 07h42. O automóvel colidiu com o ciclomotor na rotunda junto ao cemitério de Tavira, ferindo com gravidade a condutora do veículo de duas rodas. Estiveram no local os Bombeiros Municipais de Tavira e o INEM para prestar assistência à vítima.Foram realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A condutora do carro entrou em pânico e sentiu-se mal após o acidente, tendo sido levada ao hospital para ser assistida. A circulação esteve condicionada durante algumas horas para assistência às vítimas e limpeza da via. A GNR investiga agora as causas do acidente.