Uma mulher, de 27 anos, morreu na sequência de uma colisão entre dois carros na EN125, em Olhão, na madrugada deste domingo.O alerta foi dado perto das 02h00. A estrada esteve cortada até às 5h15.A GNR investiga as circunstâncias do acidente, no qual um carro embateu, por trás, na viatura conduzida pela mulher.No local, estiveram o INEM e os bombeiros de Olhão e Tavira.