Mulher morre em colisão entre dois carros em Penamacor

A colisão entre duas viaturas ligeiras no concelho de Penamacor provocou esta quarta-feira um morto e dois feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.De acordo com a fonte, o acidente ocorreu às 16h45 na Estrada Nacional 233, ao quilómetro 66, que fica próximo do cruzamento da aldeia de Águas.A vítima mortal era uma mulher inglesa de 55 anos, que não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência de Reanimação (VMER).O acidente causou ainda um ferido grave e um ferido ligeiro, respetivamente uma mulher e um homem, com 60 anos, que seguiam juntos numa das viaturas envolvidas. Estas duas vítimas foram transportados para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.No local estiveram os Bombeiros de Penamacor com 15 elementos e cinco viaturas, duas patrulhas da GNR e a equipa da VMER.