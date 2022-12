Uma colisão entre uma ambulância do INEM, tripulada por bombeiros da Mealhada, e um carro provocou, esta segunda-feira, a morte a uma mulher de 67 anos, no IC2, em Anadia.O acidente provocou ainda ferimentos a dois bombeiros.Para o local foram os bombeiros da Mealhada, Pampilhosa e Oliveira do Bairo, a VMER de Coimbra e o Núcleo de Crimes em acidentes de Viação da GNR de Aveiro.Uma viatura da Cruz vermelha foi também mobilizada para o acidente para a remoção do cadáver.