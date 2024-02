Mulher morre em colisão frontal em Braga

Uma violenta colisão entre dois automóveis provocou a morte a uma mulher, ao início da noite desta terça-feira, na Estrada Nacional 14, em Celeirós, Braga.

O acidente, que ocorreu pelas 18h45, provocou ainda quatro feridos - incluindo um homem em estado grave e duas crianças -, que foram já transportados para o Hospital de Braga.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Braga, equipas médicas do INEM e ainda a GNR, que investiga agora as causas do embate, que ocorreu no sentido Braga-Porto, mas acabou por obrigar ao corte temporário do trânsito nos dois sentidos.