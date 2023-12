Mulher morre em colisão na A7 em Ribeira de Pena

Uma mulher de 52 morreu esta terça-feira numa colisão entre um automóvel e um veículo pesado que ocorreu ao quilómetro 93,4 da Autoestrada 7 (A7), no concelho de Ribeira de Pena, disse fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins, afirmou à agência Lusa que à chegada ao local os operacionais ainda procederam a manobras de reanimação da mulher, mas o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Do acidente, acrescentou, resultou ainda um ferido ligeiro, um homem de 56 anos que foi desencarcerado pelos bombeiros e transportado para a Unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

De acordo com o responsável, a viatura ligeira embateu na traseira do veículo pesado de mercadorias e as causas vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

António Martins disse que as duas vítimas circulavam no automóvel.

O acidente aconteceu pelas 13h17, no sentido Ribeira de Pena - Vila Pouca de Aguiar da A7, sendo que a autoestrada se manteve transitável durante as operações de socorro e de limpeza da via, embora apenas por uma das vias de rodagem.

Para o local foram mobilizados nove viaturas e 21 operacionais, entre bombeiros de Ribeira de Pena, elementos do INEM e militares da GNR.