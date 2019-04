Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em colisão violenta em Montemor-o-Velho

A GNR está a investigar as causas do acidente.

09:56

Uma mulher de 52 anos morreu este sábado em consequência da colisão do motociclo em que seguia com um carro, na rua do Bebedouro, em Mata, concelho de Montemor-o-Velho.



O acidente causou ainda um ferido ligeiro, também do sexo feminino, que foi transportado para os hospitais de Coimbra.



Para o local foram enviados meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho e INEM.



