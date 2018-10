Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em despiste contra árvore

Por A.L. | 08:25

Uma mulher, de 71 anos, morreu na manhã desta segunda-feira na sequência de um despiste no IP2, perto de Entradas, em Castro Verde. O carro embateu violentamente contra uma árvore.



O acidente aconteceu por volta das 08h50, ao quilómetro 374 daquela via. Quando as equipas de socorro chegaram ao local depararam-se com o carro praticamente destruído e já não havia nada a fazer.



O corpo de Joaquina Serrenho teve que ser desencarcerado, trabalho bastante difícil devido ao estado da viatura.



A mulher viajava para Portimão, cidade onde residia.



A GNR investiga as causas deste despiste mortal.