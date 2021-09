Uma mulher de 29 anos morreu durante a madrugada deste domingo num despiste de bicicleta elétrica na zona de Aljezur.A vítima despistou-se e embateu contra um poste elétrico. A violência do embate terá sido fatal para a mulher.Um helicóptero do INEM foi mobilizado para o local do acidente mas o óbito acabou por ser declarado no local.