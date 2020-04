Mulher morre em despiste de carro na EN2 em Montargil

Uma mulher com 73 anos morreu esta quinta-feira num despiste de carro na EN2 em Montargil.Três outras pessoas ficaram feridas na sequência do despiste. As vítimas são feridos ligeiros e trata-se de um homem com 60 anos, uma mulher de 33 e uma criança de 3 anos.O trânsito esteve condicionado desde as 13h25, momento em que se deu o acidente. No local estiveram 14 operacionais apoiados por sete viaturas.