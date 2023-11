Uma mulher de 67 anos morreu, esta sexta-feira, num despiste de carro na A25, no quilómetro 185, sentido Vilar Formoso-Guarda. O trânsito está cortado e a ser desviado para a estrada nacional.Ao que oapurou, no carro seguiam dois casais, sendo que dois homens, de 72 e 78 anos, ficaram com ferimentos graves. Um foi transportado para o Hospital da Covilhã e outro foi helitransportado para os Hospitais Universitários de Coimbra.Uma mulher de 79 anos, que também seguia no carro, sofreu ferimentos ligeiros.