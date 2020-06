Mulher morre em incêndio após marido sair de casa

Uma mulher, de 67 anos, morreu esta terça-feira em sequência de um incêndio, de origens ainda desconhecidas, na casa onde residia, na zona da Ajuda, em Lisboa. O fogo começou depois de o marido da vítima se ter ausentado da casa.







O alerta foi dado pelas 09h28, para um fogo no prédio nº 3 da Travessa do Mosteiro, em Lisboa. O incêndio de grandes dimensões mobilizou um dispositivo de 23 operacionais dos Sapadores Bombeiros, PSP e Proteção Civil, com o apoio de nove viaturas. As chamas foram confinadas ao apartamento e extintas ao fim de alguns minutos.



No interior, operacionais encontraram a mulher ainda com vida, mas apesar dos esforços, esta não resistiu aos ferimentos. A PJ foi chamada e investiga o caso.