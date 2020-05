Mulher morre em incêndio dentro de casa em Setúbal. PJ investiga

na Avenida Rodrigues Manito, no Bairro do Liceu, Setúbal. A Polícia Judiciária investiga.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, o fogo ficou circunscrito ao terceiro andar do prédio.As causas do fogo ainda estão por apurar.O alerta ocorreu cerca das 20h41. Cerca das 20h30, encontravam-se no local as equipas dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, um veículo médico de emergência do INEM e da Cruz Vermelha, assim como a Prociv e a PJ, que investiga as causas do fogo.Em atualização